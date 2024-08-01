Объяснено, когда ученика не могут оставить на второй год

01.08.2024 | 11:49

В Пензе имеют место случаи, когда школьников оставляют на второй год. Это констатировал начальник городского управления образования Юрий Каленов.

«Решение о том, чтобы оставить ребенка на второй год, так как он не освоил образовательную программу соответствующего класса, принимает школа совместно с родителями.

Если мы берем 9-й и 11-й класс, то школа имеет право самостоятельно принять решение», - объяснил он во время прямого эфира, организованного ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 1 августа.

В случаях, когда родитель против и считает, что его ребенку необходимо продолжить обучение в следующем классе, школьника переводят условно.

«Для него составляется дополнительный план, чтобы подтянуть недочеты, восполнить нехватку знаний», - добавил Юрий Каленов.