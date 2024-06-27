В Заречном 22 выпускника окончили школу с золотой медалью

27.06.2024 | 20:16

В 2024 году в Заречном 37 выпускников окончили школу с медалями, сообщили в администрации закрытого города.

Золотых - 22 (в прошлом году была 21), серебряных - 15. «Лидерами по числу медалистов стали школы № 222 и 225. В каждой из них - по 8 обладателей медалей», - уточнили в администрации.

Золотую награду выдают за отличные отметки по всем предметам, получение не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному из предметов, а также сдачу ГВЭ на «отлично» по русскому языку и математике.

Серебряную медаль вернули с этого года (ее отменили в 2014-м). Официально она называется «За особые успехи в учении» II степени. Награду вручают выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки «отлично» и не более 2 оценок «хорошо». Есть привязка и к баллам ЕГЭ.

В пятницу, 28 июня, в школах Пензенской области пройдут выпускные. В этот день будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.