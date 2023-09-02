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Учеба

Пензенские выпускники смогут добиться серебряных медалей

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Министерство просвещения РФ разработало проект приказа, регламентирующего порядок награждения серебряной медалью. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В министерстве предложили вручать серебряную медаль выпускникам, которые, помимо хороших итоговых отметок, получили:

- не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку;

- не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов;

- 5 баллов на государственных выпускных экзаменах (ГВЭ) по русскому языку и математике;

- в случае аттестации по различным формам (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов на ГВЭ по русскому языку либо математике и не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из этих двух обязательных предметов.

Условия присуждения золотой медали в Минпросвещения менять не планируют. Ее по-прежнему будут выдавать за отличные отметки по всем предметам, получение не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному из предметов, а также сдачу ГВЭ на «отлично» по русскому языку и математике.

В 2014 году в России золотые и серебряные медали отменили, но регионам было дано право на местном уровне устанавливать награды. В Пензенской области решили выпустить свой знак для отличников и объявили конкурс на разработку его дизайна. Однако Государственная дума приняла закон о возвращении медали для поощрения выпускников, которая получила название «За особые успехи в учении».

Для получения медали школьник должен иметь итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана за 10-11-е классы, а также подтвердить свои знания в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА).

В мае 2023 года стало известно, что в школы возвращаются серебряные медали.

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