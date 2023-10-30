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Общество

До окончания капремонта школы № 220 в Заречном остался месяц

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Зампред областного правительства Олег Ягов и министр образования Алексей Комаров в понедельник, 30 октября, проверили, как идет капитальный ремонт школы № 220 в Заречном. Он должен быть закончен через месяц.

Сейчас рабочие завершают установку оконных блоков и одновременно занимаются монтажом утеплителя фасада, оштукатуриванием стен и покраской здания.

Также бригады прокладывают трубы водоснабжения и устанавливают радиаторы, уточнили в министерстве образования.

Капитальный ремонт школы № 220 идет с весны. Чтобы завершить его в срок, на объекте пришлось менять подрядчика.

Отставание от графика было выявлено в июле. Причиной называли погодные условия. «Строительная готовность школы № 220 - 20%. Завершатся работы 20 декабря», - писал тогда Алексей Комаров у себя в Telegram.

Эта ситуация возмутила губернатора. По его мнению, неспособность вовремя освоить средства на капремонт, выделенные несмотря на проведение спецоперации, должна расцениваться как профнепригодность. «Если срываете исполнение программы капитального ремонта школ, пишете заявление об уходе. Это касается и главы администрации города Заречного Климанова, если не сдаст свой объект в срок», - пригрозил глава региона.

Чтобы не допустить нарушения права детей на образование, капремонт школы № 220 взяла на контроль прокуратура.

2 октября комиссия уже выезжала на объект. Тогда министр поручил подрядчику увеличить число рабочих и ускорить темпы, чтобы школа была сдана в срок.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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