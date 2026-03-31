Отбор в 10-й класс: у учеников будет право оспорить решение комиссии

Начальник Управления образования Пензы Юрий Каленов рассказал, как в областном центре будет проходить отбор в 10-й класс в школах, где он предусмотрен.

По словам чиновника, будут работать приемная и апелляционная комиссии. Обучающиеся представят набор документов, на основании которых наберут 10-е классы.

«Если кто-то не будет согласен с решением комиссии, то в 2-дневный срок можно подать заявление в апелляционную комиссию, и вопрос будет еще раз проработан», - уточнил начальник управления образования во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 31 марта.

Юрий Каленов добавил, что, если ученика не возьмут в 10-й класс в «родной» школе, он сможет пойти в другую. «Как правило, рядом со школой, где есть индивидуальный отбор, находятся другие, где будут универсальные классы», - пояснил чиновник.

За последние несколько лет нередки были случаи, когда выпускникам 9-х классов, не прошедшим индивидуальный отбор, отказывали в приеме в 10-й, не обеспечивая при этом перевод в другую территориально доступную школу.

Кроме того, детей и родителей не всегда заблаговременно предупреждали о таком отборе, что лишало их возможности приложить дополнительные усилия к учебе или сделать взвешенный выбор в пользу другой школы, где есть универсальные классы без углубленного изучения тех или иных предметов.

В связи с этим осенью 2025 года в регионе за выпускниками 9-х классов закрепили право на продолжение обучения в родной для них школе при наличии в ней классов универсального профиля, а при их отсутствии - в другой организации, определенной управлением образования и расположенной в границах того же муниципального района или городского округа.

В Пензе отбор в 10-е классы предусмотрен в 14 учебных заведениях: лицеях № 2, 29, 55; гимназиях № 4, 42, 44, 53, «САН»; школах № 11, 66, 68, 74, 79 и 80 (перечислены только подведомственные управлению образования учреждения).