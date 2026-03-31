Названа причина, по которой не закрепляют дома за новыми школами

На данный момент нельзя точно сказать, какие территории будут закреплены за новыми школами в Арбекове. Об этом сообщил начальник Управления образования Пензы Юрий Каленов в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Пока учебные заведения не сданы, у них нет юридического лица. В таких условиях провести распределение в административном порядке невозможно. Пока что имеются только планы.

В частности, школе на 1 100 мест в 7-м микрорайоне Арбеково передадут часть территорий из перечней школ № 76, 78, 79.

К учреждению на 550 мест в «Лугометрии» перейдут адреса из списка закрепленных за школой № 38 имени Б. Ф. Зубкова.

«Как только у новых школ будут оформлены юридические лица, в приказ управления образования внесут изменения. Только после этого можно будет узнать, какие улицы и дома относятся к школам-новостройкам», - проинформировал Юрий Каленов.