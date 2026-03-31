Названа причина, по которой не закрепляют дома за новыми школами

Названа причина, по которой не закрепляют дома за новыми школами
На данный момент нельзя точно сказать, какие территории будут закреплены за новыми школами в Арбекове. Об этом сообщил начальник Управления образования Пензы Юрий Каленов в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Пока учебные заведения не сданы, у них нет юридического лица. В таких условиях провести распределение в административном порядке невозможно. Пока что имеются только планы.

В частности, школе на 1 100 мест в 7-м микрорайоне Арбеково передадут часть территорий из перечней школ № 76, 78, 79.

К учреждению на 550 мест в «Лугометрии» перейдут адреса из списка закрепленных за школой № 38 имени Б. Ф. Зубкова.

«Как только у новых школ будут оформлены юридические лица, в приказ управления образования внесут изменения. Только после этого можно будет узнать, какие улицы и дома относятся к школам-новостройкам», - проинформировал Юрий Каленов.

