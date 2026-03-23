Учительницу татарского языка из с. Решетино признали одной из лучших

Учитель татарского языка и литературы средней школы села Решетино Пачелмского района Ильмера Сендикаева признана одной из лучших в России.

Педагог представляла регион на проходившем в Казани професиональном конкурсе.

Его участники делились опытом и проводили открытые занятия.

Жюри и коллеги оценили умение Ильмеры Сендикаевой сочетать инновационные технологии с традициями национального образования.

Представительница Пензенской области одержала победу в номинации «Учитель-наставник» Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы – 2026», уточнили в региональном министерстве образования.