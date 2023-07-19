Главу Заречного пригрозили уволить за срыв срока капремонта школы

19.07.2023 | 16:01

В Пензенской области в 2023 году в программе капремонта участвуют 16 общеобразовательных учреждений.

Работы должны быть завершены до начала учебного года. Более чем на 80% выполнены они в учебных заведениях Наровчата, Башмакова и пензенской школе № 75/62. Однако есть риск, что на четырех объектах сроки будут сорваны.

Об этом сообщил министр образования региона Алексей Комаров на заседании правительства Пензенской области в среду, 19 июля.

Один из самых проблемных объектов - зареченская школа № 220. Сейчас ее строительная готовность составляет 20%, а завершится процесс лишь в декабре.

Губернатора Олега Мельниченко возмутила эта ситуация. По его мнению, неспособность вовремя освоить средства на капремонт, выделенные несмотря на проведение спецоперации, должно расцениваться как профнепригодность.

«Если срываете исполнение программы капитального ремонта школ, пишете заявление об уходе. Это касается и главы администрации города Заречного Климанова, если не сдаст свой объект в срок», - пригрозил глава региона.

Он предупредил, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за качество и сроки завершения строительных работ на этих объектах. Если задачи не будут выполнены, вероятна ротация руководящего звена.