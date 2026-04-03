В апреле в школах прозвучат мелодии о космосе вместо звонков

В апреле в школах прозвучат мелодии о космосе вместо звонков
В апреле в школах звонки заменят музыкальные композиции, приуроченные ко Дню космонавтики, сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Дети услышат мелодии из мультфильма «Тайна третьей планеты» (композитор - Александр Зацепин, исполнитель - Российский государственный симфонический оркестр кинематографии); фрагмент из песни «14 минут до старта» (музыка Оскара Фельцмана, слова Владимира Войновича, исполнители - Олег Непряхин, детский хор).

Также в апреле в школах прозвучат композиции, которые исполнили победители Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного творчества «Мелодии вместо звонков» 2025 года. Это тема из симфонической сказки «Петя и волк», а также фрагменты песен «Знаете, каким он парнем был» и «Прекрасное далеко».

В марте в образовательных учреждениях вместо звонков включали классическую музыку.

Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в ноябре 2024 года. Он охватывает всю страну. Для учеников включают отрывки известных песен и классических произведений.

