20 марта пензенские школьники начнут досрочно сдавать ЕГЭ

С пятницы, 20 марта, в Пензенской области, как и во всей России, стартует досрочный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 20 апреля.

Экзамены распределены так:

- 20 марта (пятница) - география, литература;

- 24 марта (вторник) - русский язык;

- 27 марта (пятница) - математика базового уровня, профильного уровня;

- 31 марта (вторник) - биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

- 3 апреля (пятница) - иностранные языки (устная часть);

- 7 апреля (вторник) - информатика, обществознание;

- 10 апреля (пятница) - история, химия.

С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни по всем предметам.

«Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года, а также обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях», - уточнили в Рособрнадзоре.

Ранее в региональном минобре уточнили, что пройти испытания досрочно собираются 17 человек.

Всего в Пензенской области на ЕГЭ зарегистрировались 5 246 человек. Самым популярным предметом является профильная математика, на втором месте - обществознание. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля.