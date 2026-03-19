20 марта пензенские школьники начнут досрочно сдавать ЕГЭ

С пятницы, 20 марта, в Пензенской области, как и во всей России, стартует досрочный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 20 апреля.
Экзамены распределены так:
- 20 марта (пятница) - география, литература;
- 24 марта (вторник) - русский язык;
- 27 марта (пятница) - математика базового уровня, профильного уровня;
- 31 марта (вторник) - биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
- 3 апреля (пятница) - иностранные языки (устная часть);
- 7 апреля (вторник) - информатика, обществознание;
- 10 апреля (пятница) - история, химия.
С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни по всем предметам.
«Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года, а также обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях», - уточнили в Рособрнадзоре.
Ранее в региональном минобре уточнили, что пройти испытания досрочно собираются 17 человек.
Всего в Пензенской области на ЕГЭ зарегистрировались 5 246 человек. Самым популярным предметом является профильная математика, на втором месте - обществознание. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля.