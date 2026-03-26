Гимназия № 13 изменит график работы из-за капитального ремонта

В пензенской многопрофильной гимназии № 13 готовятся к капитальному ремонту. В учреждении изменили привычный график работы.

«У нас не будет летнего пришкольного лагеря, также мы отказались от статуса пункта проведения ЕГЭ. Все эти меры приняты для того, чтобы строители могли начать работы как можно скорее», - уточнил директор гимназии Евгений Паньженский.

Учебный год завершится по графику. Строители пока сосредоточатся на внешней части и подготовке, сообщили в областном минобре.

Работы рассчитаны на 2-летний цикл. Стоимость ремонта - 126 млн 105 тыс. 235,72 рубля, объект сдадут к августу 2027 года.

На 2026-й запланированы демонтажные работы, установка оконных и дверных блоков, утепление фасада, ремонт кровли, устройство отмостки, обновление входных групп, модернизация систем отопления, внутренних сетей водоснабжения и канализации, внутреннего электроснабжения. «Отдельное внимание уделят столовой и пищеблоку», - отметили в минобре.

В 2027 году займутся отделкой на всех 3 этажах (покраской стен, обновлением потолков и напольных покрытий) и установкой современной охранно-пожарной сигнализации.

«Для учащихся закупят мебель и современное оборудование для всех специализированных кабинетов (технологии, ОБЖ, химии, биологии, физики, ИЗО, музыки), библиотеки, актового зала и столовой», - добавили в министерстве.