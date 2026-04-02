Ученики голицынской школы ездят на уроки в соседнее село

В средней школе имени Героя Советского Союза И. А. Фролова села Голицыно (Нижнеломовский район) продолжается капитальный ремонт, начавшийся месяц назад.

53 ученика ездят на уроки в филиал учебного заведения в соседнем селе Ива. Туда их доставляет школьный автобус.

В 3-этажном кирпичном здании, построенном полвека назад, капитально отремонтируют кровлю, пищеблок, фойе, лестничные клетки, кабинеты и прочие помещения. Запланировано обновление систем водоснабжения и канализации, замена электропроводки, перечислили в областном минобре.

«За месяц мы сделали большие объемы, чтобы закончить капремонт раньше намеченного срока. На данный момент полностью сделано водоотведение, выполнена стяжка на 2-м и 3-м этажах, сейчас укладывается плитка, идут штукатурные работы», - рассказал представитель подрядной организации Денис Кусманов.

На материально-техническое оснащение выделено более 9 млн рублей. На них закупят мебель, доски в классы, учебные пособия, оргтехнику.

В кабинете технологии для девочек поставят швейные столы, обеденный, кухонный гарнитур, для мальчиков - слесарные и столярные верстаки, шкаф для хранения халатов, обновят инструменты. Для занятий по курсу «Основы безопасности и защиты Родины» предусмотрен в числе прочего лазерный стрелковый тренажерный комплекс «Рубеж-1».

В библиотеке заменят стеллажи и каталожный шкаф, в музее - витрины и шкафы для хранения. Намечено переоборудовать также пищеблок и спортзал.

Согласно проекту, школу должны сдать в конце августа. По словам подрядчика, она будет готова намного раньше.