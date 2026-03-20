В Пензе 6 школьников досрочно сдадут ЕГЭ по литературе и географии

В пятницу, 20 марта, 6 пензенских выпускников продемонстрируют свои знания по литературе и географии - стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ.

В общей сложности испытания по разным предметам будут проходить 17 человек. Экзамены проводятся на базе лицея № 55, уточнили в областном минобре.

«Прозрачность процедуры обеспечат общественные наблюдатели, которые будут следить за ходом ЕГЭ как очно, так и в онлайн-режиме из регионального ситуационного центра», - добавили в ведомстве.

Следующий экзамен, по русскому языку, пройдет 24 марта (вторник); на 27-е (пятница) назначена математика базового и профильного уровней; на 31-е (вторник) - биология, иностранные языки (письменная часть), физика.

3 апреля (пятница) выпускники будут сдавать иностранные языки (устная часть); 7-го (вторник) - информатику, обществознание; 10-го (пятница) - историю, химию.

С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни по всем предметам.

Всего в Пензенской области на ЕГЭ зарегистрировались 5 246 человек. Самым популярным предметом является профильная математика, на втором месте - обществознание. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля.

