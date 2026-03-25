26 марта пензенские школьники пробно напишут ЕГЭ по русскому языку

В четверг, 26 марта, в Пензенской области состоится тренировка сдачи ЕГЭ по русскому языку. Школьники смогут пройти процедуру и поупражняться в выполнении работы.

Экзаменационные материалы включают 2 части: первая - это 26 тестовых заданий на знание лексических, орфоэпических, грамматических, орфографических, пунктуационных и других норм; вторая - сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста.

Организаторы в очередной раз проверят работу техники и специалистов, задействованных при проведении ЕГЭ.

Аналогичные тренировки уже прошли 28 января, 18 февраля, 4 марта. Следующее тестирование намечено на 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области для сдачи ЕГЭ в 2026 году зарегистрировались 5 246 человек. Среди предметов по выбору самой популярной у них оказалась профильная математика. На втором месте - обществознание, на третьем - информатика, на четвертом - физика, на пятом - биология.