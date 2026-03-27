В новой школе в Арбекове могут открыть класс для аутистов

В Пензе в школе, которую сейчас возводят в 7-м микрорайоне Арбеково, может появиться класс для детей-аутистов.

Об этом в пятницу, 27 марта, на сессии Пензенской городской думы сообщил начальник управления образования Юрий Каленов.

Он подчеркнул, что коррекционный класс откроют при потребности.

Ранее стало известно, что в областном центре растет число детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в школах инклюзивно. В 2025 году их было 2 005 (3,6% от общего числа учеников), в 2024-м - 1 861 (3,4%), в 2023-м - 1 746 (3%).

В Пензе функционирует 51 коррекционный класс, где учатся 792 ребенка, в том числе 11 классов для 98 детей с расстройствами аутистического спектра.

В городе только 26% школ приспособлены под детей-инвалидов.

