Проблемную школу № 220 в Заречном хотят сдать до зимы

02.10.2023 | 13:40

Капитальный ремонт школы № 220 в Заречном идет с весны. Чтобы завершить его в срок - до конца года - на объекте пришлось менять подрядчика. На какой стадии процесс сейчас, рассказали в Министерстве образования Пензенской области во вторник, 2 октября.

Новый подрядчик приступил к делу осенью, план-график работ пересмотрели. Ремонт должен завершиться до 30 ноября.

В школе на 85% выполнены электромонтажные работы. Сейчас там одновременно занимаются заменой сантехники, внутренней отделкой помещений, ремонтом кровли третьего этажа и утеплением и декоративной отделкой фасада.

«В ходе общения с подрядчиком министр образования поручил увеличить число рабочих и ускорить темпы, чтобы объект был сдан в срок», - сообщили в минобре.

Отставание от графика работ в школе № 220 было выявлено в июле. Причиной называли погодные условия. «Строительная готовность школы № 220 - 20%. Завершатся работы 20 декабря», - писал тогда министр образования Пензенской области Алексей Комаров у себя в Telegram.

Губернатора Олега Мельниченко возмутила эта ситуация. По его мнению, неспособность вовремя освоить средства на капремонт, выделенные несмотря на проведение спецоперации, должна расцениваться как профнепригодность. «Если срываете исполнение программы капитального ремонта школ, пишете заявление об уходе. Это касается и главы администрации города Заречного Климанова, если не сдаст свой объект в срок», - пригрозил глава региона.

Чтобы не допустить нарушения права детей на образование, капремонт школы № 220 взяла на контроль прокуратура.