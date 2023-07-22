Отставанием в графике капремонта школ занялась прокуратура

22.07.2023 | 11:32

Сотрудники органов прокуратуры проверили, как идет капитальный ремонт двух школ в Пензенской области - в селе Дубровки Спасского района и в Заречном.

В Дубровках работы должны быть завершены к 15 августа. Однако прокурорская проверка выявила неоднократные нарушения подрядчиком графика, которые остались без внимания муниципального заказчика.

В Заречном контракт на ремонт школы № 220 был заключен 20 февраля, срок окончания назначен на 31 декабря. По состоянию на 20 июля объем выполненных работ составляет не более 20% от запланированного, что может привести к нарушению права детей на образование.

Директору школы в селе Дубровки внесено представление, которое находится на рассмотрении. Руководителю подрядной организации, выполняющей ремонт школы в Спасском районе, и начальнику зареченского МКУ «Управление капитального строительства», заключившему муниципальный контракт, объявлены предостережения.

«Ход реализации программы модернизации школьных систем образования находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

19 июля на заседании правительства региона прозвучала информация о том, что из 16 общеобразовательных учреждений, входящих в программу капремонта, на четырех объектах существует риск срыва сроков.

Губернатор Олег Мельниченко предупредил, что главы муниципальных образований несут за это персональную ответственность. «Если срываете исполнение программы капитального ремонта школ, пишете заявление об уходе», - пригрозил он.