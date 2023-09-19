В минобре рассказали, могут ли родители сменить поваров в школе

19.09.2023 | 18:04

Не во всех пензенских школах готовят одинаково вкусно. Это признал начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Алексей Кирсанов.

Он принимал участие в прямом эфире о школьном питании, организованном ЦУРом во вторник, 19 сентября, во «ВКонтакте».

Одна из пользовательниц поинтересовалась, как можно сменить организацию, которая в рамках аутсорсинга занимается приготовлением пищи для детей, если родители и сами дети недовольны качеством еды.

Алексей Кирсанов пояснил, что контракты на аутсорсинг заключаются между администрацией образовательного учреждения и исполнителем и не могут быть расторгнуты по инициативе родителей.

«Тем не менее школа имеет право сменить исполнителя по такому договору на условиях действующего законодательства в рамках контрактной системы. Например, если организация не исполняет условия договора в части качества и безопасности школьного питания», - отметил начальник управления.

Он уточнил: чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, родителям сначала следует обратиться в администрацию школы, которая должна принять меры по улучшению качества питания.