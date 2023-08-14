Жалобы пензенцев на поборы в школе примет министерство образования

14.08.2023 | 13:04

Пензенцам назвали номера телефонов, по которым выслушают жалобы о поборах в школе. О том, куда обращаться, в понедельник, 14 августа, в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», организованном ЦУР Пензенской области, сообщил начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования регионального минобра Алексей Кирсанов.

Обращения примут в отделе образования района, на территории которого находится школа, или в управлении образования города.

«Если на этом уровне не получается решить ситуацию или же бывает так, что у родителей нет желания решать на этом уровне, то в министерстве образования области организована работа горячей линии по этим вопросам», - заявил Кирсанов.

Номера телефонов: 32-57-12, 55-30-92.

«Все обращения, поступающие на эту горячую линию, разбираются, отрабатываются. Даются разъяснения, и ситуация разрешается», - добавил Алексей Кирсанов.

Ранее он рассказал, чем именно должна обеспечивать детей школа, а что родителям следует покупать за свой счет. Образовательное учреждение снабжает ребят учебниками, художественной литературой и рабочими тетрадями (если они входят в учебную программу той или иной школы), а также спортивным инвентарем (в том числе лыжами).

Остальное родители покупают за собственные средства.