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Учеба

Родителям рассказали, что они должны купить школьнику за свой счет

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Пензенским родителям пояснили, какие именно вещи для школы они должны приобрести за свой счет.

Об этом в понедельник, 14 августа, в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», организованном ЦУР Пензенской области, сообщил начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования регионального минобра Алексей Кирсанов.

«Родители могут решить, чтобы поставить для ребят кулер с питьевой водой или закупить одинаковые тетради для контрольных работ. Такие расходы носят исключительно добровольный характер, никаким большинством голосов на собрании они устанавливаться не могут. Члены родительского комитета в этой ситуации могут решить только за себя, но не за других родителей», - отметил Кирсанов.

По его словам, каждая семья отдельно принимает решение, участвовать в закупках для нужд класса, школы или нет.

По закону школа обеспечивает учеников средствами обучения и воспитания: художественной литературой, спортивным инвентарем, учебниками, рабочими тетрадями с печатной основой (если они включены в образовательную программу учреждения).

«В этом случае сбор денежных средств на приобретение рабочих тетрадей будет незаконным. Но родители вправе купить такие пособия и за свой счет, если педагог предложил, а родители согласны. Но тогда такие тетради должны использоваться именно как дополнительные материалы, например в работе с отстающими ребятами или с теми школьниками, которые проявляют повышенный интерес к предмету», - объяснил Алексей Кирсанов.

За свои деньги родители должны купить школьную и спортивную форму, канцелярские принадлежности, цветную бумагу, пластилин и тому подобное.

Также Кирсанов ответил на вопрос о законности инициатив родительского комитета о приобретении для класса штор, учительского стола, новой доски и других предметов.

«Родители вправе оказывать помощь школе, но исключительно на добровольной основе. Никаких обязательных платежей на такие нужды, как косметический ремонт, поменять школьную доску и покрасить парты, быть не должно», - подчеркнул он.

Родительский комитет может выйти с подобной инициативой, а участвовать ли в закупке, каждый решает сам.

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