В школы Пензы скоро доставят учебники с разделами о СВО

09.08.2023 | 16:04

Пензенские школы на 100% обеспечены новыми учебниками. Они закуплены в обязательном порядке для 1-2-х и 5-6-х классов. Также поступили учебники по новым предметам для учащихся 7-8-х классов.

Об этом доложила начальник управления образования Алла Маркова депутатам городской думы в среду, 9 августа.

Перед началом учебного года в школы также поступят учебники для 11-го класса «Всеобщая история» и «История России» (по 2 413 экземпляров каждый), которые приобретены за счет средств бюджета Пензенской области на сумму 3,3 млн рублей. Ранее говорилось, что в них внесут раздел про специальную военную операцию на Украине.

В общей сложности из бюджета региона на закупку учебников выделено 49 млн рублей.

Кроме того, в образовательные учреждения уже поступили дневники школьника Пензенской области для 2-5-х классов (будет выдано 26 277 экземпляров) и «Культурные дневники» для учащихся с 2-го по 10-й класс (26 820 штук).