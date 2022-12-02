Пензенские школьники на уроках истории будут изучать спецоперацию

02.12.2022 | 13:37

В школьные учебники по истории внесут раздел про специальную военную операцию на Украине. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть», - цитирует его ТАСС.

Новые единые программы подписаны министром и переданы в Минюст.

С началом текущего учебного года во всех школах страны появились уроки патриотического воспитания «Разговоры о важном». Педагоги затрагивают самые актуальные темы, беседуют с детьми о патриотизме, любви к Отечеству, русском характере.

Со следующего учебного года для всех старшеклассников введут занятия по начальной военной подготовке.

В детских садах будут воспитывать на основе российских духовно-нравственных ценностей. Малышей планируют разносторонне развивать и учить уважать историю и культуру своей семьи, малой и большой Родины. Базу определит федеральная программа.