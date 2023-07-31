В школе № 65 решили увлечь детей информационными технологиями

31.07.2023 | 11:34

С нового учебного года, уже 6 сентября, на базе средней школы № 65 в Пензе заработает еще один IT-Куб.

Оборудование на 20 млн рублей: ноутбуки, системные блоки, интерактивные доски, комплекты робототехники и для занятий разработкой виртуальной реальности - уже поставлено в школу.

IT-Куб открывают с целью ускорить получение детьми навыков в сфере информационных технологий и увлечь их ими.

Директор школы № 65 Элина Маткова рассказала, как разрабатывалась идея IT-Куба. «К обсуждению проекта привлекались как школьники, так и их родители. В рамках нашего IT-Куба открывается новое направление - шахматный клуб, под который будет оформлено отдельное помещение, так как шахматы сегодня - это еще и информационные технологии», - отметила она.

Также в школе ремонтируют классы. На эти цели из городского бюджета выделили около 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.