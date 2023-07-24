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Учеба

Замминистра назвал чьим-то огрехом провалы при сдаче ЕГЭ в регионе

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Не все пензенские выпускники справились с ЕГЭ в 2023 году. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал первый заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин в ходе прямого эфира, организованного ЦУРом.

«К сожалению, у нас есть учащиеся, которые не сдали основные образовательные предметы в количестве одного или двух», - сообщил замминистра.

В общей сложности не смогли выполнить задания ЕГЭ 78 выпускников.

«Я считаю, что даже один человек - это много. Есть определенный тогда огрех либо в этом человеке, либо в системе образования, что не смогли подготовить его», - подчеркнул Алексей Фомин.

Пересдать русский язык и математику можно будет в дополнительный период с 12 по 19 сентября, а предметы по выбору - только в 2024 году.

В общей сложности в сдаче ЕГЭ в 2023-м принимали участие 4 816 человек. Основной период начался 26 мая и закончился 1 июля.

По словам министра образования Алексея Комарова, произнесенным в региональном правительстве 19 июня, первоначально 161 человек не сдал ЕГЭ по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), 15 - сразу по двум. Поправить положение учащиеся могли в резервный период.

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