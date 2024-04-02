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Учеба

Новое расписание ЕГЭ станет известно в конце апреля

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Новое расписание единого госэкзамена (ЕГЭ) будет принято в конце апреля. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Доработка с регионами, согласование идет, и, я думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание», - цитирует его ТАСС.

По первоначально утвержденному графику основной период сдачи ЕГЭ должен был продлиться с 23 мая по 1 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября. Однако из-за новшества, введенного по предложению Владимира Путина, расписание скорректируют.

У выпускников будет возможность пересдать 1 экзамен до конца приема в вузы. Для этого будут добавлены 2 резервных дня, пишет «Интерфакс».

«Мы вначале думали, 1 день, но регионы к нам вышли с предложением, что все-таки [в] 1 день сдавать все предметы будет сложно, будет путаница, технически обработать будет сложно. Мы пришли к выводу, что будут дополнительно 2 резервных дня добавлены», - сказал Анзор Музаев.

По его словам, возможность пересдачи одного из ЕГЭ по выбору может появиться уже в июне этого года.

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