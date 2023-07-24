В минобре назвали самые удачные предметы ЕГЭ-2023

24.07.2023 | 12:32

В Пензенской области подвели итоги сдачи ЕГЭ в 2023 году. Все экзамены прошли по технологической схеме в штатном режиме. Результаты оказались примерно на уровне 2022-го, но количество стобалльников выросло.

Об этом заявил заместитель министра образования региона Алексей Фомин в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте» в понедельник, 24 июля.

По его словам, лучше всего в 2023-м сдали литературу. По этому предмету впервые зарегистрировали сразу 15 стобалльных работ. 28% участников получили высокий результат. Средний тестовый балл вырос на 6,6 позиции.

«Я это связываю с региональным компонентом проекта «PRO-чтение», где школьникам прививали любовь к чтению отечественной и зарубежной литературы», - отметил Алексей Фомин.

Также достаточно высокие баллы школьники получили при сдаче химии. Алексей Фомин уточнил, что увеличение процента высокобалльных работ можно объяснить востребованностью специалистов соответствующего профиля как на региональном рынке труда, так и в федеральной повестке из-за нехватки кадров.

Кроме того, он обратил внимание на ЕГЭ по информатике и ИКТ. Его результаты оказались чуть ниже, чем в прошлом году, но это связано лишь с тем, что предмет вызвал большой интерес у выпускников и стал одним из самых массовых.

«Чтобы провалилась какая-то из дисциплин, я бы такого не сказал», - заявил замминистра.

Что касается математики (ЕГЭ по профильному уровню первый зампред регионального правительства Олег Ягов назвал проблемой этого года), то и здесь Алексей Фомин нашел положительные моменты. Базовый уровень, по его словам, в 2023-м сдали лучше, чем в 2022-м; снизилось число не сдавших экзамен вовсе.

«Если говорить о картине со стороны, то мы находимся на том уровне, какой у нас и был, мы не сдали ни хуже, ни лучше», - подвел итог чиновник.

В регионе 57 стобалльников: 15 - по литературе, 12 - по обществознанию, 9 - по химии, 8 - по русскому языку, 6 - по истории, 3 - по математике профильного уровня, 2 - по информатике и ИКТ, а также по 1 - по физике и биологии.