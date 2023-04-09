В детсадах захотели ввести курс езды на электросамокатах

09.04.2023 | 14:47

В школах и детских садах необходимо ввести новую образовательную программу - курс безопасной езды на электросамокате.

С таким предложением в Минпросвещения РФ обратился Минтранс, пишут «Известия».

Основанием для инициативы стали участившиеся случаи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В прошлом году в них погибло 19 человек.

«Мы считаем, что очень важно школьникам, дошкольникам прививать правильные навыки владения средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Они должны изучать основы безопасного движения, учиться правильно выбирать скорость безопасного движения, определять место на дороге, знать безопасный маршрут», - заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Сергей Семенов.

Сейчас в школах и детских садах ребят учат безопасному поведению на дорогах. Кроме того, педагоги работают и с родителями, объясняя правила передвижения детей на вело- и мототранспорте, а также электросамокатах.

С 1 марте в России начали действовать новые правила использования средств индивидуальной мобильности (сегвеев, электросамокатов). В частности, управляющим ими детям разрешено ездить только по пешеходным зонам. Скорость не должна превышать 25 км/ч.

Если ребенок попал в аварию, превысил скорость, то закон однозначен: привлечь к административной или уголовной ответственности в России можно с 16 лет. То есть школьника младше наказать не получится. В этом случае возможна гражданская ответственность родителей. Они возмещают ущерб, если таковой удалось доказать.