В Пензе объяснили, как родители могут попасть в «Сферум»

27.03.2023 | 19:16

Теперь узнавать о походах в музей или театр, изменениях в расписании уроков и «что еще там Марь Ивановна предложила» родители должны в новом мессенджере. Им стала платформа «Сферум». А вот общение в Viber, WhatsApp и Telegram, благодаря поправкам, внесенным в федеральный закон, придется прекратить.

В некоторых школах постарались ускорить переходный период и попросили мам и пап подключиться к образовательной бесплатной социальной сети уже во время каникул.

«Для родителей там ничего регистрировать не нужно. Педагогический работник присылает ссылку родителю, родитель зайдет по этой ссылке - у него просто происходит скачивание, и он присоединяется в чат, на который эта ссылка распространяется», - объяснил зам. начальника управления министерства образования области Михаил Хромов.

По замыслу разработчиков, пугаться новой платформы не стоит. Наоборот, она должна существенно всем упростить жизнь.

«В идеале это выглядит так. Например, родитель заходит, авторизуется на портале госуслуг - и у него все в одном месте, бесшовная авторизация. То есть он может в электронный дневник зайти, зайти в чат, поучаствовать в видеоконференции, получить доступ к контенту образовательному», - рассказал Михаил Хромов.

Полностью охватить всех «Сферум» должен к началу нового учебного года.