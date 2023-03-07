В областном бюджете нашли средства на новую школу в Бессоновке

07.03.2023 | 16:00

В бюджете Пензенской области нашли средства на строительство школы в Бессоновке. На 2023 год с этой целью выделяется 15 млн рублей, на 2024-й - 508 млн 996 тыс. 400.

Соответствующее постановление в понедельник, 6 марта, подписал председатель регионального правительства Николай Симонов. Деньги направляются минстрою.

Ранее администрация Бессоновского района уточняла, что школу на 550 мест возведут на улице Вишневой.

«Заключен договор с проектной организацией на выполнение предпроектных работ. До 30 марта 2022 года планируется передача предпроектных работ в управление капитального строительства для выполнения проектно-сметной документации. Ориентировочный срок начала строительства - 2023 год, окончания - 2024 год», - заявляли в феврале 2022-го.

С участком определялись почти два года. Однако перспектива появления объекта именно на Вишневой улице понравилась не всем местным жителям.

«Для кого будет строиться школа? Дети из Ухтинки каким образом должны туда попасть? А как же пруд рядом? Не опасно? Школа нужна в Ухтинке или начале Бессоновки (ул. Сиреневая)», - высказалась одна из пользовательниц.

Необходимость в новой школе как в Бессоновке, так и в Ухтинке назрела давно. Образовательные учреждения в селах переполнены, многие вынуждены возить учеников в Пензу и тратить на дорогу час или полтора. В местных школах ребята учатся в две смены и со второго класса вынуждены возвращаться домой в темноте.