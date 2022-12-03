В Кузнецке дети провели опыты в цифровой лаборатории

03.12.2022 | 19:39

Это была не просто артикуляционная гимнастика, а исследование инопланетного языка. Финалист конкурса «Воспитатель года России» Екатерина Бочкова, учитель-логопед детского сада № 38 города Кузнецка, провела открытый урок по внедрению новых практик и методик. В игровой форме у ребятишек развивается тяга к знаниям и открытиям.

«Мы исследовали новую планету, которая открылась, и мы узнали, что на ней есть необычный растительный мир в форме зеркальных цветов и свой язык», - рассказала учитель-логопед детского сада № 38 Екатерина Бочкова.

А набрав грунт с необычной поверхности, дети побежали с ним для опытов в цифровую лабораторию. Такие пытливые умы, когда подрастут, начнут проводить научные эксперименты уже в учебных заведениях. Например, как ребята из средней школы имени Махалина. На ее базе открыт центр «Точка роста». Для исследовательской деятельности есть все необходимое: современное оборудование, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры.

«Я разбирал анатомию скелета. Хоть у нас в классе биологии он есть, но разобрать и посмотреть подробно не получится», - отметил ученик средней школы им. А. Е. Махалина Артем Зубарев (Кузнецкий район).

Преподаватель Алексей Жучкин отвечает за направление «Роботехника».

«Точка роста» предполагает разноуровневое обучение. На первой ступени дети, которые успевают только конструировать роботов, они это делают либо самостоятельно - сборку производят, либо используют инструкцию. На второй ступени дети, которые могут работать самостоятельно с готовой инструкцией, но более усложненные модели роботов собирать», - объяснил учитель средней школы им. А. Е. Махалина Алексей Жучкин (Кузнецкий район).

На третьем этапе занимаются дети, которые могут свободно конструировать свои модели и затем их программировать. Мечты о будущем у ребят соответствующие.

«Я хочу стать программистом, для этого мне надо писать программы. В следующем году у нас будет информатика», - поделился ученик средней школы им. А. Е. Махалина Артем Сорокин (Кузнецкий район).

Помимо научных исследований ребята принимают участие и в общественной жизни школы. Свободное пространство позволяет проводить время в неформальной обстановке, устраивать интересные встречи, семинары, конкурсы.