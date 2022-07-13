Учеба

В Заречном 60% выпускников получили высокие баллы на ЕГЭ

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В Заречном подвели итоги сдачи единого государственного экзамена школьниками. Глава города Олег Климанов отметил, что практически по всем предметам средний балл выпускников стал выше по сравнению с прошлым годом.

В 2022-м на ЕГЭ свои знания демонстрировали 219 зареченцев. 60% из них получили за свои работы от 81 до 100 баллов. Средний балл по каждому из предметов оказался выше общероссийского.

Три ученицы (две из школы № 221 и одна из 220-й) добились наивысшего результата - 100 баллов - по английскому языку, обществознанию и истории.

«Сейчас самый разгар приемной кампании в вузах. Могу представить, насколько волнительно ждать списки с фамилиями поступивших. Я желаю каждому выпускнику Заречного увидеть свое имя в заветном приказе о зачислении и, конечно, самореализации в выбранной специальности!» - высказался Олег Климанов на своих страницах в соцсетях.

В целом в Пензенской области в 2022 году, по предварительным данным, 32 стобалльника: 8 по истории (7 школьников и 1 выпускник прошлых лет), 7 - по обществознанию, 6 - по русскому языку, 5 - по химии, 3 - по литературе, 2 - по профильной математике, 1 - по английскому языку.

Достичь самого высокого показателя не удалось ребятам, выбравшим географию, физику, французский и немецкий языки, базовую математику, биологию.

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