В Пензе первые студенты написали всероссийские проверочные работы

16.09.2021 | 19:57

Впервые в Пензе в средних специальных учебных заведениях проходят всероссийские проверочные работы. Прежде такие контрольные тесты сдавали только школьники. Первым в список попал колледж современных технологий переработки и бизнеса.

«В принципе, есть немножечко такой страх, но я думаю, что мы все ребята умные, очень хорошие и все напишем, мы молодцы», - отметила учащаяся колледжа Елена Свиридова.

Сначала проверяются общие знания, которые не считаются предметными, но могут пригодиться в жизни.

«Вопросы по экономике, истории, обществознанию и праву, то есть то, с чем они сталкиваются каждый день. Следующий этап - это выполнение работ по математике. Третий этап - это работы по биологии», - уточнила заведующая отделением колледжа Алла Елистратова.

Смысл проверочных работ - оценить качество знаний, полученных сначала в школе, затем в колледже. Благодаря такому срезу можно будет делать соответствующие корректировки в образовательном процессе.