Учеба

Для студентов колледжей проведут всероссийские проверочные работы

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В учреждениях среднего профессионального образования Пензенской области впервые пройдут всероссийские проверочные работы.

С 15 сентября по 9 октября планируется оценить знания студентов очной формы обучения: первокурсников и тех, кто в прошлом году завершил освоение общеобразовательных предметов.

«Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, выбранным образовательной организацией из числа следующих: русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика. Также им предстоит выполнить проверочные работы, оценивающие метапредметные результаты обучения», - уточнили в региональном министерстве образования.

Проверить работы и загрузить их результаты в Федеральную информационную систему оценки качества образования должны до 27 октября. Данные собираются использовать для анализа текущего состояния системы СПО и совершенствования образовательного процесса.

«Использование результатов ВПР СПО для оценки деятельности образовательных организаций, преподавателей, региональных и муниципальных органов управления образованием не предусмотрено», - подчеркнули в минобре.

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