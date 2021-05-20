Стало известно, вернут ли пензенским школьникам обязательные ЕГЭ

20.05.2021 | 14:28

В 2022 году в Пензенской области выпускникам вновь введут обязательный ЕГЭ. Испытания будут проходить даже те одиннадцатиклассники, которые не планируют поступать в вузы.

Об этом в четверг, 20 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

В 2021 году обязательный госэкзамен по русскому языку сдают те ребята, которые хотят получить высшее образование. Остальным одиннадцатиклассникам предстоит ГВЭ (государственный выпускной экзамен), который оценивается по пятибалльной шкале. Меру ввели в 2020-м из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Основной этап экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля. Дополнительные испытания назначены на 12, 13, 14 и 17 июля.

ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени. На выполнение работы по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, обществознанию, истории и биологии отведено 3 часа 55 минут, по русскому языку и химии - 3 часа 30 минут, по географии и иностранным языкам (кроме устной части) - 3 часа.

Продемонстрировать навыки иностранной речи выпускникам предстоит за 15 (для английского, французского, немецкого и испанского языков) или 12 (для китайского) минут.

В соответствии с расписанием ЕГЭ назначены даты праздников для школьников. Последние звонки прозвенят 22 мая, выпускные состоятся 26 июня. Мероприятия проведут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.