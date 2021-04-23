Стало известно окончательное расписание ЕГЭ

23.04.2021 | 08:19

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения единого государственного экзамена в 2021 году. Соответствующий приказ опубликовали на едином интернет-портале правовой информации в четверг, 22 апреля.

Основной этап экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля. Расписание выглядит так:

31 мая (понедельник) - география, литература и химия;

3 июня (четверг) - русский язык;

4 июня (пятница) - русский язык;

7 июня (понедельник) - математика профильного уровня;

11 июня (пятница) - история, физика;

15 июня (вторник) - обществознание;

18 июня (пятница) - биология, иностранный язык (письменная часть);

21 июня (понедельник) - иностранный язык (устная часть);

22 июня (вторник) - иностранный язык (устная часть);

24 июня (четверг) - информатика и ИКТ;

25 июня (пятница) - информатика и ИКТ;

28, 29 июня, 2 июля - резервные дни.

Дополнительные экзамены назначены на 12, 13, 14 и 17 июля.

ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени. На выполнение работы по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, обществознанию, истории и биологии отведено 3 часа 55 минут, по русскому языку и химии - 3 часа 30 минут, по географии и иностранным языкам (кроме устной части) - 3 часа.

Продемонстрировать навыки иностранной речи выпускникам предстоит за 15 (для английского, французского, немецкого и испанского языков) или 12 (для китайского) минут.

В соответствии с расписанием ЕГЭ назначены даты праздников для школьников. Последние звонки прозвенят 22 мая, выпускные состоятся 26 июня. Мероприятия проведут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.