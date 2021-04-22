В Пензе стартовал конкурс профмастерства среди школьников

22.04.2021 | 18:51

Центр технологического обучения вновь распахнул свои двери для молодых специалистов в различных отраслях. Там стартовал конкурс профессионального мастерства среди школьников. Более 160 участников демонстрируют навыки, полученные за время учебы.

«Попробовать свои силы, прежде всего - в освоении тех программ, которые они прошли вместе с нашими педагогами, с одной стороны, а с другой - вообще попробовать свои силы: как я могу выглядеть на конкурсах более высокого уровня, регионального, федерального, а может быть, даже мирового», - отметила заместитель директора МБУ ДО «Центр технологического обучения» Светлана Кудинова.

Теоретические и практические вопросы включают в себя элементы заданий WorldSkills Junior: современная экономика и информационные технологии, токарное дело, ремонт радиоэлектронного оборудования, младшая сестра милосердия - всего 16 компетенций.

Десятиклассница Анастасия Горшкова внешне немного напоминает сотрудницу салона красоты. Правда, зарабатывать себе на жизнь ножницами и расческой участница конкурса не планирует. Она мечтает стать дизайнером. Хотя из нее бы получился неплохой парикмахер - чувствуется потенциал.

«Мы хотим придумать что-нибудь на выпускной, поэтому прическа называется «Выпускница». У нас будет две косы и бантик. Будет красиво, как у выпускниц», - рассказала Анастасия.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 1980 года. С 2018-го носит имя своего основателя - первого директора центра технологического обучения Владимира Филимонова.