Учеба

В Пензе лауреатам конкурса «Учитель года» вручили денежные призы

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Три дня творчества, исследований, мастер-классов, общения с единомышленниками и борьбы за звание лучшего учителя Пензы позади. Председатель жюри - начальник управления образования Лилия Чащина, которая сама победила на таком конкурсе в 1999 году сначала на городском уровне, а затем и областном.

В 2021-м в финал вышли 11 человек, разные по возрасту и учебным направлениям.

«Есть очень молодые педагоги, которые работают только два года в образовательных организациях, а есть педагоги, которые отработали достаточно серьезное количество времени. Так что этот сплав молодости, силы и опытности для членов жюри был безумно интересен», - рассказала Лилия Чащина.

«Я верю в каждого педагога и знаю, что любой может выступить и показать высочайшее мастерство. Но особое уважение - к тем, кто сегодня представляет пензенскую школу на данном конкурсе», - произнес врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Благодарность педагогам выражалась не только на словах. Все лауреаты конкурса получили премии в размере 5 000 рублей.

За третье место - а таких призеров оказалось двое - Алику Фахретдинову, учителю математики из школы № 77, и Татьяне Николаевской, преподавателю русского языка из 58-й, вручили по 25 000.

За второе место Наталья Кривенкова получила 50 000 рублей. Она учитель биологии в гимназии № 6.

Победителем стала Наталья Павлова из гимназии № 1. Ее предмет - география, а премия - 100 000.

«Я очень надеюсь: то, что будет после, принесет всем нам успех, удачу и, самое главное, кайф от того, что мы с вами делаем», - отметила она.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

За,что премии дают,внук в первом классе,задание сделать фотоотчет о домашнем питомцев,у них его нет,пришлось нам делатьфото с разных ракурсов,как ест,пьёт,спит,играет,сноха отфотошопила,задание выполнено.Для кого они дают такие задания ребёнку в семь лет?Конкурс родителей?

Гость||

Гость писал(a):

фотоотчет о домашнем питомцев,у них его нет
Даже вшей нет чтоли?

Имя: Гость
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