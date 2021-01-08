Учительница из Колышлея победила во всероссийском конкурсе

08.01.2021 | 19:58

Награда добралась до Колышлея - педагог из школы № 1 Оксана Реброва стала победителем всероссийского конкурса «Мой лучший урок». Из-за пандемии он проходил в дистанционном режиме. Это не помешало учителю русского языка и литературы защитить свою работу на отлично и обойти коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны.

Оксана Реброва считает, что на педагогические состязания ее настроило участие в прошлогоднем конкурсе «Учитель года»: она вышла на муниципальный этап, заняла второе место. А также сподвигли выпускники 2020-го - с ними накопила достойный опыт.

«Это очень умные, талантливые дети, которые постоянно меня мотивировали, вдохновляли, заставляли искать новые приемы, методы работы, помогали мне профессионально расти, и я им за это очень благодарна. Именно они помогли мне создать урок-исследование по прологу поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», - рассказала педагог.

Престижный конкурс с 2007 года проводит Благотворительный фонд наследия Менделеева при поддержке МГУ и Московского педуниверситета. В жюри - заслуженные преподаватели России, профессора.

«Каждый учитель, если идет на такой конкурс, в глубине души рассчитывает на победу. На победу рассчитывала и я. Когда услышала, что действительно являюсь победителем, чувство радости и счастья переполнили мое сердце. Я поняла, что своей профессиональной деятельностью могу что-то делать на 100%», - отметила Оксана Реброва.

К финалу допускаются те, кто прошел региональный этап, - таких было семеро. Помимо Оксаны Ребровой, еще двое стали победителями в своих номинациях на всероссийском уровне. Это преподаватель английского языка из школы № 56, «Учитель года Пензенской области» 2015-го Мария Переточкина и Наталья Золотцева из школы № 12, педагог по изобразительному искусству. Все они удостоены медали «За службу образованию».