У пензенских школьников начались длинные осенние каникулы

30.10.2020 | 18:15

31 октября пензенские школьники уходят на каникулы. Прежде они отдыхали осенью от уроков семь дней, однако в 2020 году перерыв между занятиями увеличился в два раза.

«Каникулы стали длиннее ровно на неделю. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией было принято решение продлить их, чтобы сохранить здоровье обучающихся и педагогов», - рассказала заместитель директора по УВР лицея № 55 г. Пензы Светлана Везденева.

«Как я думаю, это выгодно тем, кто сдает экзамены. Будет больше времени на подготовку», - рассудила ученица Ксения Ермакова.

Пока младшее звено заканчивало уроки, школьники постарше принялись за обработку классов. Каждый сантиметр учебного помещения тщательно протерли специальным раствором. Такая уборка проводится ежегодно, но в свете нынешней ситуации процедуре уделяют куда больше внимания.

«Убираем все классы тщательно, потому что все надо дезинфицировать», - пояснила Ксения Ермакова.

Без дела эти две недели школьники сидеть не станут - учебные заведения приготовили обширную программу.

«Будут занятия малыми группами - в пределах одного класса. Вернее, внеурочные мероприятия. Запланированы онлайн-экскурсии в разные музеи мира - по Эрмитажу, по Лувру. А очная экскурсия будет в Литературный музей», - сообщила Светлана Везденева.

На фоне всероссийского антирекорда по количеству заболевших коронавирусом удлинение каникул некоторым видится тревожным сигналом. С весенних в прошлом учебном году школьники так и не вышли, занятия проводились дистанционно.

Пока планируется, что снова за парты дети сядут 16 ноября.