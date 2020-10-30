Сетевое издание|18+|Пятница|30 окт 2020|19:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

У пензенских школьников начались длинные осенние каникулы

Печать

31 октября пензенские школьники уходят на каникулы. Прежде они отдыхали осенью от уроков семь дней, однако в 2020 году перерыв между занятиями увеличился в два раза.

«Каникулы стали длиннее ровно на неделю. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией было принято решение продлить их, чтобы сохранить здоровье обучающихся и педагогов», - рассказала заместитель директора по УВР лицея № 55 г. Пензы Светлана Везденева.

«Как я думаю, это выгодно тем, кто сдает экзамены. Будет больше времени на подготовку», - рассудила ученица Ксения Ермакова.

Пока младшее звено заканчивало уроки, школьники постарше принялись за обработку классов. Каждый сантиметр учебного помещения тщательно протерли специальным раствором. Такая уборка проводится ежегодно, но в свете нынешней ситуации процедуре уделяют куда больше внимания.

«Убираем все классы тщательно, потому что все надо дезинфицировать», - пояснила Ксения Ермакова.

Без дела эти две недели школьники сидеть не станут - учебные заведения приготовили обширную программу.

«Будут занятия малыми группами - в пределах одного класса. Вернее, внеурочные мероприятия. Запланированы онлайн-экскурсии в разные музеи мира - по Эрмитажу, по Лувру. А очная экскурсия будет в Литературный музей», - сообщила Светлана Везденева.

На фоне всероссийского антирекорда по количеству заболевших коронавирусом удлинение каникул некоторым видится тревожным сигналом. С весенних в прошлом учебном году школьники так и не вышли, занятия проводились дистанционно.

Пока планируется, что снова за парты дети сядут 16 ноября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Не надо давать знаний, умеет с тряпкой обращаться и хватит.

Зачем уроки и предметы? Внеурочные тусовки с болтовней ни о чем. Умный раб- проблемный раб

Гость||

Школы Курганской области переходят на «дистанционку»

Зауральские школьники со 2 по 15 ноября будут учиться дистанционно. Решение принял оперативный штаб из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров подчеркнул, мера — вынужденная.

- К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. За две недели спада заболеваемости не произошло. Тем не менее, увеличенные каникулы позволили приостановить рост заболеваемости среди учителей и главное – детей. Поэтому принято решение продолжить образовательный процесс в дистанционном формате. Определенный опыт работы в таком режиме у нас уже есть, - цитирует Кочерова пресс-служба ведомства. - Министерство просвещения России и департамент образования и науки для школ подготовили необходимые рекомендации по организации дистанционного обучения. Надеюсь, следующие две недели, которые школьники и педагоги проведут дома, помогут нам стабилизировать ситуацию и снова вернуться в школы.

Гость||

Длиные каникулы,но что то не пишут,что четверть ровно на неделю продлили. Вот вам и каникулы + неделя...

Гость||

Без дела эти две недели школьники сидеть не станут - учебные заведения приготовили обширную программу.

И кому нужны эти мероприятия? Зачем тогда вообще каникулы? Где логика?

«Каникулы стали длиннее ровно на неделю. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией было принято решение продлить их, чтобы сохранить здоровье обучающихся и педагогов»

Гость||

Лучше уж учиться!

Гость||

Если дети и учителя так и так будут ходить в школу, зачем мероприятия? Пусть лучше учатся!

Гость||

Сделали каникулы 2 недели,чтобы ходить на экскурсии,ездить в общественном транспорте. При этом,рекомендуют не выходить из дома,без надобности...

Гость||

Какие музеи,какие библиотеки!Дома надо находиться,чтобы обезопасить себя и других от болезни!!!никаких развлечений,все видят,что происходит вокруг.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте