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Учеба

В Кузнецке подготовятся к переводу школьников на дистант

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В Кузнецке подготовятся к возможному возвращению дистанционного обучения школьников. Соответствующее распоряжение было дано во время оперативного совещания в понедельник, 26 октября.

«Отдельно Сергей Златогорский (глава администрации Кузнецка. - Прим. ред.) остановился на вопросах подготовки к переходу на дистанционное обучение, если потребуется», - сообщили в пресс-службе местной мэрии.

Чтобы получать образовательные услуги в удаленном режиме могли все кузнецкие школьники, необходимо обеспечить покрытие сотовой связи в проблемных районах. Вопрос будут решать совместно с мобильными операторами.

Переход на оказание дистанционных услуг активизируют и представители других организаций.

Ранее в Пензенской области было принято решение о продлении школьных каникул.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, эта мера позволит разорвать цепочку заражений, так как инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

дистант?!? что это за зверь такой?!?

Гость||

Гость писал(a):

27.10.2020 09:47|

дистант?!? что это за зверь такой?!?

Это выпендреж автора заметки. Написать дистанционное обучение не сложно.А "дистант" может относиться ко многому. В том числе и к работе по удаленке.

Имя: Гость
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