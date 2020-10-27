В Кузнецке подготовятся к переводу школьников на дистант

27.10.2020 | 09:30

В Кузнецке подготовятся к возможному возвращению дистанционного обучения школьников. Соответствующее распоряжение было дано во время оперативного совещания в понедельник, 26 октября.

«Отдельно Сергей Златогорский (глава администрации Кузнецка. - Прим. ред.) остановился на вопросах подготовки к переходу на дистанционное обучение, если потребуется», - сообщили в пресс-службе местной мэрии.

Чтобы получать образовательные услуги в удаленном режиме могли все кузнецкие школьники, необходимо обеспечить покрытие сотовой связи в проблемных районах. Вопрос будут решать совместно с мобильными операторами.

Переход на оказание дистанционных услуг активизируют и представители других организаций.

Ранее в Пензенской области было принято решение о продлении школьных каникул.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, эта мера позволит разорвать цепочку заражений, так как инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.