В зареченских школах не нашли подростков-прогульщиков

14.10.2020 | 11:30

В среду, 14 октября, в Заречном провели межведомственный рейд по выявлению подростков, прогуливающих школу. Участники мероприятия выясняли, кто из учеников систематически пропускает занятия.

«Проверялось, в частности, каким образом в каждой школе организована система учета пропусков уроков учащимися, ведутся ли регистрационные журналы и табели учета посещаемости, своевременно ли актуальные сведения о посещаемости направляются в департамент образования города», - пояснили в администрации Заречного.

Во время рейда установили причину отсутствия каждого школьника. На этот раз во всех случаях она оказалась уважительной.

«По болезни, по заявлению родителей, а также в связи с участием ребенка в конкурсах или соревнованиях, его нахождением в лагере, санатории или на дистанционном обучении», - перечислили в администрации.

По состоянию на 12 октября в Заречном на карантин по коронавирусной инфекции закрыта школа № 226, класс в гимназии № 216, а также четыре группы в детских садах № 7, 11 и 15.