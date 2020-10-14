Сетевое издание|18+|Среда|14 окт 2020|12:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В зареченских школах не нашли подростков-прогульщиков

Печать

В среду, 14 октября, в Заречном провели межведомственный рейд по выявлению подростков, прогуливающих школу. Участники мероприятия выясняли, кто из учеников систематически пропускает занятия.

«Проверялось, в частности, каким образом в каждой школе организована система учета пропусков уроков учащимися, ведутся ли регистрационные журналы и табели учета посещаемости, своевременно ли актуальные сведения о посещаемости направляются в департамент образования города», - пояснили в администрации Заречного.

Во время рейда установили причину отсутствия каждого школьника. На этот раз во всех случаях она оказалась уважительной.

«По болезни, по заявлению родителей, а также в связи с участием ребенка в конкурсах или соревнованиях, его нахождением в лагере, санатории или на дистанционном обучении», - перечислили в администрации.

По состоянию на 12 октября в Заречном на карантин по коронавирусной инфекции закрыта школа № 226, класс в гимназии № 216, а также четыре группы в детских садах № 7, 11 и 15.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте