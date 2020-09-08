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Учеба

В Пензе студентам объяснили, что такое социальное проектирование

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Студенты, волонтеры и добровольцы собрались в Лермонтовской библиотеке. Активных парней и девушек объединили форум парламентариев и региональная «Школа социальных инициатив».

«Финальная защита проектов. Мы будем оценивать и покажем ребятам самые лучшие, чтобы они понимали, что такое проектирование. Форум молодых парламентариев будет рассказывать, что такое в сумме парламент и что такое социальное проектирование, потому что на данный момент соцпроектирование является одним из основных путей, чтобы развивать молодежь», - сообщил организатор форума Илья Купцов.

Пензенские волонтеры-медики решили рассказать о поддержанной ими акции взаимопомощи. На протяжении нескольких месяцев ребята содействовали борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«Мы помогали людям, доставляли им продукты, лекарственные средства. Помогали медицинским работникам», - рассказала участница форума Марина Чарыкова.

Специальный гость форума - Владимир Четий, эксперт Росмолодежи. Он проведет заседания круглых столов, мастер-классы.

«Нужно быть активным сейчас, эрудированным, образованным. Большинство вопросов связано с тем, что молодежи недостаточно информации. Они хотят больше узнавать о новых направлениях деятельности», - сообщил Владимир Четий.

Форум парламентариев и «Школа социальных инициатив» были организованы в рамках международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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