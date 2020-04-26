В регионе могут перенести даты итогового собеседования и сочинения

26.04.2020 | 11:02

Пензенские ученики 9-х и 11-х классов смогут пройти итоговое собеседование и написать сочинение в мае.

Успешное прохождение данных испытаний является обязательным условием допуска к итоговой аттестации. 99% пензенских школьников уже справились с ними.

Остальные юноши и девушки смогут повторить попытку и получить допуск к государственным экзаменам 6 и 18 мая. Первая дата – день написания итогового сочинения одиннадцатиклассниками, вторая – итогового собеседования у учеников 9-х классов.

«В случае если эпидемиологическая ситуация и принятые ограничительные меры не позволят этого сделать, Рособрнадзор определит для них новые даты проведения данных процедур до начала государственной итоговой аттестации в 11-х и 9-х классах», - пояснили в пресс-службе регионального министерства образования.

Всего в Пензенской области итоговое собеседование осталось пройти 50 девятиклассникам, а написать сочинение – 19 выпускникам.