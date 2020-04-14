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Жить в Пензе, работать в США: объявлен набор в компьютерную академию ШАГ

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У жителей Пензенской области появился шанс стать IT-специалистом высочайшей квалификации за сравнительно короткий срок.

Направление IT стремительно развивается: цифровые технологии охватывают все новые и новые сферы, поэтому профессионалы в этой сфере более чем востребованы.

В Пензе заработная плата специалистов IT начального уровня составляет около 40 тысяч рублей, среднего - от 70 до 80 тысяч рублей, а мастера IT-дела получают 3-4 тысячи долларов США.

Сложно ли овладеть такой специальностью? Нет, и теперь это стало доступнее. Международная компьютерная академия ШАГ поможет стать IT-специалистом в кратчайшие сроки. Сейчас в учреждении проходит набор на курсы дополнительного профессионального обучения для взрослых в Пензе. По завершении программы все выпускники получат диплом международного образца и профессиональные сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk.

Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно: обучение начнется с нуля.

83 филиала академии базируются в 20 странах мира. Начав обучение в Пензе, вы можете продолжить его в Москве или Санкт-Петербурге, а закончить в Сиэтле или Камбодже.

Одна из особенностей обучения состоит в том, что главный упор делается на практику. Уже с первого дня студенты начинают отрабатывать различные кейсы и выполнять задания на компьютере.

Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании. Все преподаватели сами являются востребованными специалистами, доступно объясняют то, что не написано в учебниках.

Получить стажировку и первую зарплату в компаниях-партнерах благодаря собственному Карьерному центру многие могут уже через полгода.

Всего предусмотрено четыре направления подготовки:

- разработка программного обеспечения,

- компьютерная графика и дизайн,

- сети и кибербезопасность,

- веб-разработка.

Узнать подробности и записаться на обучение можно по тел 8 937-424-09-05 или на сайте академии.

Адрес филиала: 440000, г. Пенза, ул. Кирова, 42, 3-й этаж, оф. 301, www.pnz.itster.org.

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