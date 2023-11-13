Юных пензенцев ждет зимний лагерь «Компьютерной академии ТОП»

13.11.2023 | 09:00

В Пензенском филиале «Компьютерной академии ТОП» открыт набор ребят в зимний лагерь. У родителей есть возможность сделать своим детям необычный новогодний подарок - увлечение, в котором дети откроют для себя волшебный мир IT-технологий: 3D-графики, анимации, робототехники, game-дизайна и блогинга.

Они своими руками создадут 3D-модели разных объектов, праздничный постер в стиле майнкрафта и даже собственную среду VR.

Дети научатся создавать компьютерные игры, снимать и монтировать видео для YouTube и Tik-Tok, пройдут лабиринты и выиграют в соревнованиях роботов. Каждый ребенок проведет время на каникулах весело, с пользой и удовольствием.

Программы зимнего лагеря разработаны для детей, которые:

- любят играть в компьютерные игры и хотят научиться создавать собственных игровых персонажей;

- предпочитают конструировать LEGO Mindstorms и хотели бы собрать своего боевого робота, чтобы устроить настоящую битву машин;

- мечтают воплотить фантазии в жизнь - создать собственный виртуальный мир;

- знают ведущих блогеров и хотят снимать популярные ролики для YouTube.

Подать заявку можно по ссылке и телефону 993-992.

«Компьютерная академия ТОП» - это один из лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей. У академии более 200 филиалов в России и 15 лет опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники академии работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.

Образование дается по следующим направлениям:

- зимние IT-каникулы в Пензе для детей от 7 лет;

- IT-программы для детей от 7 лет;

- онлайн-курсы английского языка для детей и взрослых из любой точки мира;

- для учащихся старших классов получение профессии еще в школе и после - ИТ-колледж;

- для тех, кто хочет учиться по востребованным IT-специальностям, - очные и дистанционные IT-курсы в родном городе;

- TOP IT SCHOOL - онлайн-школа для учеников 5-11-х классов.

Адрес: г. Пенза, ул. Карла Маркса, 16, этаж 3, офис 305. Время работы - с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, суббота и воскресенье - с 10:00 до 18:00.

Телефон для консультации 993-992. Сайт https://pnz.top-academy.ru/.

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