Юных пензенцев ждет зимний лагерь «Компьютерной академии ТОП»

В Пензенском филиале «Компьютерной академии ТОП» открыт набор ребят в зимний лагерь. У родителей есть возможность сделать своим детям необычный новогодний подарок - увлечение, в котором дети откроют для себя волшебный мир IT-технологий: 3D-графики, анимации, робототехники, game-дизайна и блогинга.
Они своими руками создадут 3D-модели разных объектов, праздничный постер в стиле майнкрафта и даже собственную среду VR.
Дети научатся создавать компьютерные игры, снимать и монтировать видео для YouTube и Tik-Tok, пройдут лабиринты и выиграют в соревнованиях роботов. Каждый ребенок проведет время на каникулах весело, с пользой и удовольствием.
Программы зимнего лагеря разработаны для детей, которые:
- любят играть в компьютерные игры и хотят научиться создавать собственных игровых персонажей;
- предпочитают конструировать LEGO Mindstorms и хотели бы собрать своего боевого робота, чтобы устроить настоящую битву машин;
- мечтают воплотить фантазии в жизнь - создать собственный виртуальный мир;
- знают ведущих блогеров и хотят снимать популярные ролики для YouTube.
Подать заявку можно по ссылке и телефону 993-992.
«Компьютерная академия ТОП» - это один из лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей. У академии более 200 филиалов в России и 15 лет опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники академии работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.
Образование дается по следующим направлениям:
- зимние IT-каникулы в Пензе для детей от 7 лет;
- IT-программы для детей от 7 лет;
- онлайн-курсы английского языка для детей и взрослых из любой точки мира;
- для учащихся старших классов получение профессии еще в школе и после - ИТ-колледж;
- для тех, кто хочет учиться по востребованным IT-специальностям, - очные и дистанционные IT-курсы в родном городе;
- TOP IT SCHOOL - онлайн-школа для учеников 5-11-х классов.
Адрес: г. Пенза, ул. Карла Маркса, 16, этаж 3, офис 305. Время работы - с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, суббота и воскресенье - с 10:00 до 18:00.
Телефон для консультации 993-992. Сайт https://pnz.top-academy.ru/.
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