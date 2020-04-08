08.04.2020 | 19:44

Настраивают камеры, проверяют видеосвязь - преподаватели учреждений дополнительного образования перешли на дистанционную форму работы. Благо что инструменты есть дома и у воспитанников, и у учителей.

«Главная цель - чтобы у ребенка не прерывалась связь с музыкой. Самое главное - не прервать эту нить общения, нить дальнейшего развития, потому что мы остановились на определенном этапе освоения программы и важно сейчас эту нить уловить, продолжить, развивать ее», - пояснила преподаватель ДШИ «Лира» Татьяна Потапова.

Урок состоялся с ученицей 3-го класса Рамзиной Софьей. Несмотря на непростую ситуацию, в режиме самоизоляции она готовится к майскому зачету. Как он будет проходить, пока сказать сложно.

Примерно так же провели групповое занятие по хореографии - с трансляцией на большой экран. Воспитанники театра эстрады «Провинция» стараются не пропускать онлайн-уроки. Художественный руководитель контролирует занятия сразу в нескольких возрастных группах.

«Мы просим наших детей после каждого урока отснять домашнее задание и прислать нам - у нас такая обратная связь. И, я хочу сказать, она очень плодотворна, потому что мы отвечаем каждому ребенку и родителю», - сообщила художественный руководитель театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

«Здесь такая же нагрузка, как в нашем зале. Я занимаюсь одинаково и дома, и в зале», - рассказала участница театра эстрады «Провинция» Софья Козлачкова.

Педагоги отмечают, что такой формат занятий интересен для детей, они более ответственно подходят к выполнению заданий. «Провинция» начинает готовить новую программу.

«Даже сидя дома, нужно продолжать готовиться к нашему будущему отчетному концерту, делать новые номера и вспоминать старые. Во время тренировки они забывают про диваны, про свои комнаты, про компьютеры, игрушки и все остальное», - подчеркнула педагог театра эстрады «Провинция» Татьяна Рюрюкина.

Журналистам теперь и интервью приходится брать посредством современных интернет-возможностей. Они соблюдают дистанцию, но остаются в центре событий жизни горожан.

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