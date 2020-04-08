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Учеба | Педагоги допобразования перешли на дистанционные формы работы

08.04.2020|19:44
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Настраивают камеры, проверяют видеосвязь - преподаватели учреждений дополнительного образования перешли на дистанционную форму работы. Благо что инструменты есть дома и у воспитанников, и у учителей.

«Главная цель - чтобы у ребенка не прерывалась связь с музыкой. Самое главное - не прервать эту нить общения, нить дальнейшего развития, потому что мы остановились на определенном этапе освоения программы и важно сейчас эту нить уловить, продолжить, развивать ее», - пояснила преподаватель ДШИ «Лира» Татьяна Потапова.

Урок состоялся с ученицей 3-го класса Рамзиной Софьей. Несмотря на непростую ситуацию, в режиме самоизоляции она готовится к майскому зачету. Как он будет проходить, пока сказать сложно.

Примерно так же провели групповое занятие по хореографии - с трансляцией на большой экран. Воспитанники театра эстрады «Провинция» стараются не пропускать онлайн-уроки. Художественный руководитель контролирует занятия сразу в нескольких возрастных группах.

«Мы просим наших детей после каждого урока отснять домашнее задание и прислать нам - у нас такая обратная связь. И, я хочу сказать, она очень плодотворна, потому что мы отвечаем каждому ребенку и родителю», - сообщила художественный руководитель театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

«Здесь такая же нагрузка, как в нашем зале. Я занимаюсь одинаково и дома, и в зале», - рассказала участница театра эстрады «Провинция» Софья Козлачкова.

Педагоги отмечают, что такой формат занятий интересен для детей, они более ответственно подходят к выполнению заданий. «Провинция» начинает готовить новую программу.

«Даже сидя дома, нужно продолжать готовиться к нашему будущему отчетному концерту, делать новые номера и вспоминать старые. Во время тренировки они забывают про диваны, про свои комнаты, про компьютеры, игрушки и все остальное», - подчеркнула педагог театра эстрады «Провинция» Татьяна Рюрюкина.

Журналистам теперь и интервью приходится брать посредством современных интернет-возможностей. Они соблюдают дистанцию, но остаются в центре событий жизни горожан.

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Гость|08.04.2020 20:00|

Дебилы!

Гость|08.04.2020 20:12|

И денежки за это платить родителям? Это Фейгиной В.А. вопрос. Пусть ответит почему в бесплатных школах с детей деньги собирают?

Гость|08.04.2020 20:23|

Большое спасибо всем преподавателям, которые смогли, осилили эти дистанционные методы занятий! Лучше такие занятия чем никаких аообще. Конечно, дистанционные занятия музыкой или рисованием не то, что в классе, но и эти уроки на пользу. Кто хочет - будет заниматься!

В искусстве не должно быть насилия и случайных людей. Кому нравится - продолжат заниматься.

Гость|08.04.2020 21:45|

Осталось освоить ДИСТАНЦИОННОЕ рождение детей и похороны!

Гость|08.04.2020 22:03|

Дистанционное обучение вынужденная мера, но очень важная и необходимая сейчас. Дети не брошены, получают задания, изучают материал, всё хорошо.

Гость|08.04.2020 22:22|

В "провинции" воспитанники - дети богатых родителей.

Гость|08.04.2020 22:25|

Гость писал(a):

И денежки за это платить родителям? Это Фейгиной В.А. вопрос. Пусть ответит почему в бесплатных школах с детей деньги собирают?
Не собирайте. целевой взнос - это добровольное пожертвование. Почему- то прокуратура не проверяет эту добровольность. Одинаковые суммы, с одинаковой периодичностью...

Гость|08.04.2020 22:34|

Гость писал(a):

Дебилы!
- ТОЧНО

Гость|08.04.2020 22:40|

Гость писал(a):

Дистанционное обучение вынужденная мера, но очень важная и необходимая сейчас. Дети не брошены, получают задания, изучают материал, всё хорошо.
Когда попадёшь на операцию к хирургу, обученному дистанционно - быстро поймёшь смысл своих же слов. Кстати , уже лечили Кашпировским и Чумаком. Также рекламировали выздоровление нации.

Гость|08.04.2020 22:41|

Заголовок и тот с ошибкой. Редакторы поучите правописание

Гость|08.04.2020 22:45|

Гармония творит что хочет.Хор и сальфеджио тоже на дистанционке.Родители вообще не понимают что делать

Гость|08.04.2020 23:36|

Прежде чем жаловаться на мизерную сумму, которая является целевым взносом, узнали бы в какую сумму обходится бюджету полное образование ребёнка в месяц! Целевой взнос меньше, чем один урок у репетитора по музыке. А в месяц в музыкальной школе ученик занимается 8 уроков индивидуальных! по специальности, 4 почти двухчасовых занятий по сольфеджио, 4 по музыкальной литературе, два раза в неделю хор. У особо успевающих ещё прибавляется аккомпанемент и ансамбль в старших классах. Есть и занятия по оркестру. Счетоводы!!! Посчитайте сколько это образование стоит!!! И бесчисленные дополнительные репетиции, чтобы достойно выступить ученикам на концертах, зачётах и экзаменах!

Гость|08.04.2020 23:40|

Занимаюсь точно также по 45 минут урок с разницей только что по видеосвязи, всё по расписанию, если удобно и ученику, и преподавателю. Изменилось только расстояние между учеником и учителем. Пройдёт и это. И снова будем заниматься в школе. А сейчас не время терять все полученные навыки и знания. Наоборот, времени больше, чтобы заниматься музыкой.

Гость|09.04.2020 00:12|

инетересно, а групповое занятие у них через какой сервис идет и сколько они за это платят?

Гость|09.04.2020 00:15|

Занимаемся дистанционно,чтоб дети в существующих условиях продолжали своё культурное развитие,осваивали новый материал и с пользой проводили время.

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Имя: Гость
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