31.10.2019 | 17:20

За парты сели не школьники, а их учителя. Пензенская область во второй раз присоединилась к федеральному проекту по оценке компетенции педагогов. Пока он не носит рамки обязательного, идет его апробация. На этих тестах, как на ЕГЭ - ни подсказок, ни шпаргалок и никаких мобильных телефонов.

«Для того чтобы механизм более детально заработал, мы в эти процессы внедряемся, активно в них участвуем на уровне региона, чтобы как можно быстрее выполнить поручение президента: реализовать проект «Учитель будущего» на территории региона и в конечном счете повысить качество нашего образования в масштабе Пензенской области», - сообщила координатор апробации модели аттестации педагогических работников Юлия Мананникова.

Учителям не нужно бояться, что они провалят экзамены. Результаты тестов в школах не озвучиваются. Они присылаются на личный адрес электронной почты педагога.

Поддержать коллег пришла Лариса Тропина. В прошлом году она участвовала в подобных тестах и считает их необходимыми, так как они соответствуют всем требованиям, заложенным в федеральном государственном образовательном стандарте.

«Если в пилотном режиме школы перешли на ФГОС в 2010 году, то уже в этом учебном году у нас будут первые выпускники по ФГОС.

Учителя должны уметь работать с учениками, которые обучаются по новым стандартам, должны полностью знать содержание данного стандарта, должны уметь применять те технологии, приемы, методы, техники работы, такой подбор содержания, приемы мотивации, которые бы работали на результат», - отметила она.

Помимо учителей, тесты сдали и директора школ. В первом полугодии 2020-го пройдет итоговая апробация новой модели аттестации педагогических работников, затем она станет обязательной для всех.