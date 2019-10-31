Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 окт 2019|19:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.69  |  $  65.00

Учеба | Пензенские педагоги прошли тест для оценки своей компетенции

31.10.2019|17:20
Печать

За парты сели не школьники, а их учителя. Пензенская область во второй раз присоединилась к федеральному проекту по оценке компетенции педагогов. Пока он не носит рамки обязательного, идет его апробация. На этих тестах, как на ЕГЭ - ни подсказок, ни шпаргалок и никаких мобильных телефонов.

«Для того чтобы механизм более детально заработал, мы в эти процессы внедряемся, активно в них участвуем на уровне региона, чтобы как можно быстрее выполнить поручение президента: реализовать проект «Учитель будущего» на территории региона и в конечном счете повысить качество нашего образования в масштабе Пензенской области», - сообщила координатор апробации модели аттестации педагогических работников Юлия Мананникова.

Учителям не нужно бояться, что они провалят экзамены. Результаты тестов в школах не озвучиваются. Они присылаются на личный адрес электронной почты педагога.

Поддержать коллег пришла Лариса Тропина. В прошлом году она участвовала в подобных тестах и считает их необходимыми, так как они соответствуют всем требованиям, заложенным в федеральном государственном образовательном стандарте.

«Если в пилотном режиме школы перешли на ФГОС в 2010 году, то уже в этом учебном году у нас будут первые выпускники по ФГОС.

Учителя должны уметь работать с учениками, которые обучаются по новым стандартам, должны полностью знать содержание данного стандарта, должны уметь применять те технологии, приемы, методы, техники работы, такой подбор содержания, приемы мотивации, которые бы работали на результат», - отметила она.

Помимо учителей, тесты сдали и директора школ. В первом полугодии 2020-го пройдет итоговая апробация новой модели аттестации педагогических работников, затем она станет обязательной для всех.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 