В Бессоновском районе ищут тело утонувшего мужчины

В понедельник, 3 августа, в селе Грабово Бессоновского района, в районе улицы Центральной, мужчина утонул в Суре.

Соответствующее сообщение поступило в пожарно-спасательный центр из центра обработки экстренных вызовов системы 112 - туда позвонили свидетели трагедии.

«Спасателями проведено водолазное обследование водоема в месте, указанном очевидцами и сотрудниками полиции. Поиск результатов не дал», - проинформировали в ППСЦ.

В Пензенской области с начала лета традиционно выросло число трагедий на воде. 13 июля погиб 45-летний мужчина в Бессоновском районе в пруду села Чертково. 10-го водолазы искали тело утонувшего в реке Хопер вблизи села Зубрилово (Тамалинский район). 8 июля в Пензенском районе на берегу пруда в Богословском сельсовете обнаружили тело 27-летнего мужчины. 5 июля на Ерминском пруду села Лопуховка Бессоновского района погибла 48-летняя женщина. 3 июля в Старой Суре утонул 18-летний юноша.

18 июня из Суры в Пензенском районе извлекли тело мужчины 2001 года рождения. 15-го числа в центре Пензы, в районе подвесного моста, из воды достали тело 40-летнего мужчины. 13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина, 7-го - в Кузнецком районе в Пионере 30-летний.