Над Пензенской областью подавили работу БПЛА

В Пензенской области в ночь на вторник, 4 августа, были подавлены БПЛА, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Аппараты уничтожили в нескольких районах региона пензенские мобильные огневые группы, а также средства РЭБ.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на местах падения БПЛА работают специалисты.

Олег Мельниченко напомнил, что нельзя трогать обнаруженные фрагменты беспилотников и другие подозрительные предметы. О находке следует сообщать по номеру 112.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в регионе 0:05 4-го числа. В 2:40 начал действовать план «Ковер», прием и выпуск воздушных судов ограничили. В 5:59 объявили отбой беспилотной опасности, также отменили план «Ковер».