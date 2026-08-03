Загоревшееся здание в Заводском районе тушили 26 пожарных

Происшествия

Загоревшееся здание в Заводском районе тушили 26 пожарных
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Вечером в воскресенье, 2 августа, на улице Германа Титова в Пензе (Заводской район) случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 21:00.

Загорелось двухэтажное здание на территории, где ранее располагалась строительная компания «База механизации». Огонь прошелся по всей площади кровли и частично повредил строение изнутри.

На тушение пожара привлекались 26 человек личного состава и 7 спецмашин.

Никто из людей во время ЧП не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причина и все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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